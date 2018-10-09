Три района Казани 10 октября останутся без света

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-09T11:57:20+03:00

Света не будет в течение нескольких часов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Казани вновь запланировано отключение элктричества. Так, 10 октября света не будет в трех районах столицы Татарстана.

С 8.00 до 13.00 без электричества останутся жители домов Вахитовского района по улицам Еники Амирхана, 17; Островского, 85а, Петербургская, 40, с 8.00 до 11.00 – в жилых домах улице Ульянова-Ленина, 23, 47.

С 9.00 до 17.00 планируется отключение света по улицам Лобачевского, 12, 15; с 13.00 до 16.00 - по улицам Низенькая, 3, Ульянова-Ленина, 34; с 14.00 до 18.00 – по улице Еники, 5.

С 9.00 до 17.00 свет отключат в Приволжском районе в жилых домах по улицам Академика Парина, 10, 12, 16, 20, 22; Зорге, 39, 39а, 41, 43, а также в частном секторе поселка Восточный по улицам Газовая, Механиков, Милосердия, Таулы.

С 9.00 до 18.00 отключат свет в Советском районе в частном секторе поселка Самосырово по улицам Дорожная, Мира, Молодежная, Мухамедьярова, Овражная, Огородная, Умырзая, а также в переулках Зеленый, Мира, Солнечный.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.