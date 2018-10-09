На казанском заводе отложили первый полет бомбардировщика Ту-22МЗМ из-за его неготовности
Если не возникнет проблем, самолет взлетит в конце октября - начале ноября
Фото: tupolev.ru
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Стало известно, что бомбардировщик Ту-22МЗМ, который собирали на казанском авиационном заводе имени Горубнова, не готов к полету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного источника.
Самолет должен был увидеть небо в октябре, но сейчас продолжается лишь наземное тестирование совместимости элементов искусственного его интеллекта. Таким образом, если в дальнейшем не возникнет проблем, Ту-22МЗМ поднимется в воздух в конце октября или в начале ноября.
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