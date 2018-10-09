10 октября в доме по проспекту Победы в Казани отключат воду

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-09T11:04:20+03:00

Водоснабжения не будет почти сутки - вплоть до 9.00 11 октября

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Мэрия Казани заранее предупреждает горожан, что 10 октября в 10.00 в доме №156 по проспекту Победы отключат водоснабжение. Его возобновят лишь спустя сутки - в 9.00 11 октября.

Причиной неудобств в администрации города называют работы на сетях водопровода. Известно также, что рядом с домом могут установить автоцистерны с водой. Для этого, правда, жителям придется подать соответствующую заявку в "Водоканал".

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