2018-10-09T11:04:20+03:00
Общество

10 октября в доме по проспекту Победы в Казани отключат воду

Водоснабжения не будет почти сутки - вплоть до 9.00 11 октября
Алина ГАБДУЛИНА
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Причиной неудобств в администрации города называют работы на сетях водопроводаПричиной неудобств в администрации города называют работы на сетях водопроводаФото: Артем ЛЕНЦ
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Мэрия Казани заранее предупреждает горожан, что 10 октября в 10.00 в доме №156 по проспекту Победы отключат водоснабжение. Его возобновят лишь спустя сутки - в 9.00 11 октября.

Причиной неудобств в администрации города называют работы на сетях водопровода. Известно также, что рядом с домом могут установить автоцистерны с водой. Для этого, правда, жителям придется подать соответствующую заявку в "Водоканал".

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