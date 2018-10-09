В Казани поймали мужчину, который специализировался на краже домофонов

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-09T10:50:22+03:00

В полиции было возбуждено уголовное дело по факту кражи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ходе обыска все похищенное было обнаружено в квартире задержанного

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В понедельник, 8 сентября, Казани был задержан 33-летний мужчина, которого обвиняют в краже домофонов. Его задержали возле одного из домов по улице Карыбшева. Опознать мужчину сотрудникам полиции помогли записи с камер видеонаблюдения.

Известно, что первый инцидент произошел ночью с 22 на 23 августа текущего года. Тогда мужчина снял домофоны с четырех подъездов дома и скрылся. Пропажу заметили местные жители, а после и управляющая компания. Тогда сумма ущерба составила 26 тысяч рублей. В полиции было возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Второй раз мужчина похитил домофоны в ночь с 5 на 6 сентября. В ходе обыска по месту его жительства было изъято все похищенное имущество.

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