В Татарстане на 10-летнего школьника упали футбольные ворота

СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-09T09:55:13+03:00

Мальчик находится в больнице Фото: Из материалов пресс-службы

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ЧП поизошло в Нижнекамске вечером в воскресенье, 7 октября. Во время спортивных игр на одном из стадионов города на 10-летнего школьника упали футбольные ворота.

Мальчик получил черепно-мозговую травму и доставлен в нейрохирургическое отделение больницы. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

По данному факту прокуратура организовала проверку.

- В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства случившегося, причины и факты, способствовавшие этому, - отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. - Будут изучены условия, в том числе соблюдение требований законодательства при организации и предоставлении спортивно-физкультурных услуг населению.

По результатам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, если для этого будут весомые основания. Тем временем проведение проверки находится на контроле прокуратуры Татарстана.

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