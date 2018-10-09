В Татарстане при пожаре погиб человек
Пожар площадью более 300 квадратных метров произошел в Буинском районе республики в ночь на понедельник, 8 октября. Жители села Кошки-Шемякино в 00.07 обнаружили, что горит заброшенный гараж.
На место вызвали пожарных, и спустя некоторое время пожарным удалось справиться с огнем.
При разборе завалов обнаружили сильно обгоревшие фрагменты тела человека. Они отправлены на суд-мед экспертизу. Личность погибшего предстоит опознать.
- По предварительным данным, причиной возгорания столо неосторожное обращение с огнем, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
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