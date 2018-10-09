2018-10-09T09:43:00+03:00
Происшествия

В Татарстане при пожаре погиб человек

Пожар произошел в Буинском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Пожар начался поздно ночьюПожар начался поздно ночьюФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар площадью более 300 квадратных метров произошел в Буинском районе республики в ночь на понедельник, 8 октября. Жители села Кошки-Шемякино в 00.07 обнаружили, что горит заброшенный гараж.

На место вызвали пожарных, и спустя некоторое время пожарным удалось справиться с огнем.

При разборе завалов обнаружили сильно обгоревшие фрагменты тела человека. Они отправлены на суд-мед экспертизу. Личность погибшего предстоит опознать.

- По предварительным данным, причиной возгорания столо неосторожное обращение с огнем, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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