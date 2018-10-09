В Татарстане при пожаре погиб человек

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-09T09:43:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар площадью более 300 квадратных метров произошел в Буинском районе республики в ночь на понедельник, 8 октября. Жители села Кошки-Шемякино в 00.07 обнаружили, что горит заброшенный гараж.

На место вызвали пожарных, и спустя некоторое время пожарным удалось справиться с огнем.

При разборе завалов обнаружили сильно обгоревшие фрагменты тела человека. Они отправлены на суд-мед экспертизу. Личность погибшего предстоит опознать.

- По предварительным данным, причиной возгорания столо неосторожное обращение с огнем, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»