В Казани пенсионер на иномарке сбил пешехода-нарушителя
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Приволжском районе столицы республики. В понедельник, 8 октября, в 18.20 возле дома №59 на Оренбургском тракте 63-летний водитель иномарки Тойота сбил 31-летнюю женщину.
Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и госпитализирована в больницу.
Во время разбора аварии сотрудники Госавтоинпекции выснили, что пешеход и сама грубо нарушила правила дорожного движения - она переходила оживленную магистраль вне зоны пешеходного перехода.
- По данному факту проводится административное расследование, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.
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