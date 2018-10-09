2018-10-09T09:14:43+03:00
Происшествия

В Казани пенсионер на иномарке сбил пешехода-нарушителя

Пострадавшая женщина находится в больнице
Лика ИСАЕВА
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Наезд произошел на Оренбургском трактеНаезд произошел на Оренбургском трактеФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Приволжском районе столицы республики. В понедельник, 8 октября, в 18.20 возле дома №59 на Оренбургском тракте 63-летний водитель иномарки Тойота сбил 31-летнюю женщину.

Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и госпитализирована в больницу.

Во время разбора аварии сотрудники Госавтоинпекции выснили, что пешеход и сама грубо нарушила правила дорожного движения - она переходила оживленную магистраль вне зоны пешеходного перехода.

- По данному факту проводится административное расследование, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

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