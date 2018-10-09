Татарский ТЮЗ имени Кариева приглашает казанцев на спектакль "Алхимик"
В воскресенье, 14 октября, в 13.00 Татарский театр имени Кариева приглашает всех на специальный показ спектакля "Алхимик". Он организован в рамках борьбы с наркоманией, и рассказывает подросткам о проблемах, связанных с этой болезнью.
Главный герой Ильдус наркоман. Приняв большую дозу наркотиков, он теряет сознание и «попадает» в книгу П. Коэльо «Алхимик». Вместе с героем «Алхимик»а Сантьяго, Ильдус путешествует и понимает, что в жизни всегда надо стремиться к лучшему и добиваться своей цели. А главное он хочет изменить свою жизнь и избавиться от наркотиков.
Спектакль, по мнению администрации и артистов театра, призывает одуматься тех, кто уже употребляет наркотик и предостерегает молодежь от безумного шага - приобщения к наркотикам.
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