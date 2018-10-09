В Йошкар-Оле в аварии пострадал трехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-09T07:40:26+03:00

С места аварии Фото: МВД по Марий Эл

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Столкновение произошло в воскресенье, 7 октября, днем на улице Баумана в Йошкар-Оле. По предварительным данным, 31-летний водитель "Лады Калины", грубо нарушил правила дорожного движения - при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра, создал помеху автомашине Mercedes, и произошла авария.

Иномркой управлял 26-летний житель Йошкар-Олы. В момент столкновения он следовал в попутном направлении и совершал маневр обгона.

- В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-1118 и трехлетний ребенок-пассажир автомашины Mercedes доставлены в больницу, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

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