В Чебоксарах таксист сбил насмерть на "зебре" 13-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 20:40 2018-10-08T20:40:48+03:00

С места наезда Фото: На связи

Авария произошла на перекрестке улиц Ленинского Комсомола и Гастелло

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в столице Чувашии в понедельник, 8 октября. На перекрестке улиц Ленинского Комсомола и Гастелло на нерегулируемом пешеходном переходе 30-летний таксист, управляя "Ладой Грантой", не уступил дорогу и сбил 13-летнюю школьницу.

Сила удара была такова, что девочка отлетела на несколько метров и ударилась об асфальт. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Водитель в момент аварии был трезв.

По предварительным данным, девочка перебегала дорогу в компании друзей.

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