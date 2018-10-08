В Чебоксарах таксист сбил насмерть на "зебре" 13-летнюю школьницу
Дорожно-транспортное происшествие произошло в столице Чувашии в понедельник, 8 октября. На перекрестке улиц Ленинского Комсомола и Гастелло на нерегулируемом пешеходном переходе 30-летний таксист, управляя "Ладой Грантой", не уступил дорогу и сбил 13-летнюю школьницу.
Сила удара была такова, что девочка отлетела на несколько метров и ударилась об асфальт. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Водитель в момент аварии был трезв.
По предварительным данным, девочка перебегала дорогу в компании друзей.
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