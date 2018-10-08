2018-10-08T17:44:20+03:00
Общество

Казанцы смогут выбрать самый вкусный ресторан города

Голосование пройдет в рамках фестиваля "Вкусная Казань"
Владимир КРУПСКИЙ
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Мероприятие пройдет 20 и 21 октября.Мероприятие пройдет 20 и 21 октября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани вновь пройдет фестиваль "Вкусная Казань". Мероприятие будет проходить 20 и 21 октября с 12.00 до 22.00 у Дворца земледельцев.

На фестивале ведущие рестораны и кафе города представят свои лучшие блюда. Будут организованы фермерский маркет и ярмарка, на которых будут продаваться продукты питания и сопутствующие товары от местных производителей.

Жители и гости города смогут проголосовать за самый вкусный ресторан города. К слову, на сегодня о своем желании принять участие в фестивале заявили около 10 рестораторов. Ожидается, что всего "Вкусная Казань" соберет на одной площадке более 50 кафе и ресторанов города. Вход на фестиваль свободный.

Напомним, что впервые фестиваль "Вкусная Казань" был проведен в 2016 году в Старо-Татарской слободе, в 2017 году он прошел на территории у Центра семьи "Казан". В этом году фестиваль прошел в мае в парке Тысячелетия. Тогда за два дня фестиваля площадку «Вкусной Казани» посетили более 40 тысяч человек, было съедено 16 тонн еды.

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