Казанцы смогут выбрать самый вкусный ресторан города

СЕГОДНЯ 17:44 2018-10-08T17:44:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казани вновь пройдет фестиваль "Вкусная Казань". Мероприятие будет проходить 20 и 21 октября с 12.00 до 22.00 у Дворца земледельцев.

На фестивале ведущие рестораны и кафе города представят свои лучшие блюда. Будут организованы фермерский маркет и ярмарка, на которых будут продаваться продукты питания и сопутствующие товары от местных производителей.

Жители и гости города смогут проголосовать за самый вкусный ресторан города. К слову, на сегодня о своем желании принять участие в фестивале заявили около 10 рестораторов. Ожидается, что всего "Вкусная Казань" соберет на одной площадке более 50 кафе и ресторанов города. Вход на фестиваль свободный.

Напомним, что впервые фестиваль "Вкусная Казань" был проведен в 2016 году в Старо-Татарской слободе, в 2017 году он прошел на территории у Центра семьи "Казан". В этом году фестиваль прошел в мае в парке Тысячелетия. Тогда за два дня фестиваля площадку «Вкусной Казани» посетили более 40 тысяч человек, было съедено 16 тонн еды.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»