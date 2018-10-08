Житель Набережных Челнов утверждает, что больница скорой медицинской помощи выбила ему два зуба
Житель Набережных Челнов обратился в городской суд с иском в отношении больницы скорой помощи, врач которой, по его мнению, выбил ему два зуба, во время проведения операции. Мужчина просил взыскать с ответчика 88,5 тысяч рублей на лечение и имплантацию зубов, 100 тысяч - на компенсацию морального вреда и 20 тысяч - на расходы на юриста. В общей сложности - 208,5 тысяч рублей.
По словам истца, ему выдавили два передних резца во время хирургической операции, когда вводили наркоз трубкой. После инцидента пострадавший обратился в частную стоматологическую клинику, где по итогам обследования ему назначили лечение и имплантацию зубов на сумму 88, 5 тысяч рублей.
Сегодня, 8 октября, состоялось заседание Набережноченинского городского суда, в результате которого в иске мужчине было отказано.
- Доказательств, безусловно свидетельствующих о том, что причиной выпадения зубов у истца явились виновные действия врача-анестезиолога, не представлено и судом не добыто, - сообщает пресс-служба суда.