Житель Набережных Челнов утверждает, что больница скорой медицинской помощи выбила ему два зуба

СЕГОДНЯ 18:52 2018-10-08T18:52:57+03:00

По словам истца, ему выдавили два передних резца во время хирургической операции, когда вводили наркоз трубкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина обратился в городской суд с просьбой взыскать с медицинского учреждения 208, 5 тысяч рублей, но дело проиграл

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Житель Набережных Челнов обратился в городской суд с иском в отношении больницы скорой помощи, врач которой, по его мнению, выбил ему два зуба, во время проведения операции. Мужчина просил взыскать с ответчика 88,5 тысяч рублей на лечение и имплантацию зубов, 100 тысяч - на компенсацию морального вреда и 20 тысяч - на расходы на юриста. В общей сложности - 208,5 тысяч рублей.

По словам истца, ему выдавили два передних резца во время хирургической операции, когда вводили наркоз трубкой. После инцидента пострадавший обратился в частную стоматологическую клинику, где по итогам обследования ему назначили лечение и имплантацию зубов на сумму 88, 5 тысяч рублей.

Сегодня, 8 октября, состоялось заседание Набережноченинского городского суда, в результате которого в иске мужчине было отказано.

- Доказательств, безусловно свидетельствующих о том, что причиной выпадения зубов у истца явились виновные действия врача-анестезиолога, не представлено и судом не добыто, - сообщает пресс-служба суда.