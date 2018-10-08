Форвард "Рубина" Азмун решил вернуться в сборную Ирана
Нападающий казанского клуба отправился в расположение национальной команды
Фото: Наиля ГАЛИМОВА.
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Нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун отправился в тренировочный лагерь сборной Ирана. В рамках подготовки к Кубку Азии по футболу, который пройдёт в начале 2019 года, иранцы 16 октября проведут товарищеский матч со сборной Боливии.
Отметим, что после окончания Чемпионата мира в России Азмун, так и не сумев отличиться на мундиале, решил прекратить выступления за национальную команду. Вот только долгим байкот форварда не оказался.
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