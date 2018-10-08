2018-10-08T17:07:31+03:00
Спорт

Форвард "Рубина" Азмун решил вернуться в сборную Ирана

Нападающий казанского клуба отправился в расположение национальной команды
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: Наиля ГАЛИМОВА.Фото: Наиля ГАЛИМОВА.
Изменить размер текста:

Нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун отправился в тренировочный лагерь сборной Ирана. В рамках подготовки к Кубку Азии по футболу, который пройдёт в начале 2019 года, иранцы 16 октября проведут товарищеский матч со сборной Боливии.

Отметим, что после окончания Чемпионата мира в России Азмун, так и не сумев отличиться на мундиале, решил прекратить выступления за национальную команду. Вот только долгим байкот форварда не оказался.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24