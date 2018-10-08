В Татарстане автолюбительница сбила лося и после вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-08T16:54:58+03:00

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В субботу, 6 октября, в Альметьевском районе Татарстана 25-летняя девушка за рулем автомобиля "Хендай Солярис" сбила лося. Инцидент произошел в 19.35 на 214-ом километре автодороги Казань-Оренбург. Одним столкновением с животным автолюбительница не отделалась - от удара её машина вылетела в кювет.

- По предварительным данным, автоледи превысила скорость, - сообщает пресс-служба районного отдела ГИБДД.

Девушка была доставлена в нейрохирургическое отделение ближайшей медсанчасти с сотрясением головы и закрытой черепно-мозговой травмой. О состоянии лося не упоминается.

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