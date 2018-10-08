2018-10-08T16:54:58+03:00
Происшествия

В Татарстане автолюбительница сбила лося и после вылетела в кювет

25-летняя девушка получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ГИБДД по Альметьевскому районуФото: ГИБДД по Альметьевскому району
Изменить размер текста:

В субботу, 6 октября, в Альметьевском районе Татарстана 25-летняя девушка за рулем автомобиля "Хендай Солярис" сбила лося. Инцидент произошел в 19.35 на 214-ом километре автодороги Казань-Оренбург. Одним столкновением с животным автолюбительница не отделалась - от удара её машина вылетела в кювет.

- По предварительным данным, автоледи превысила скорость, - сообщает пресс-служба районного отдела ГИБДД.

Девушка была доставлена в нейрохирургическое отделение ближайшей медсанчасти с сотрясением головы и закрытой черепно-мозговой травмой. О состоянии лося не упоминается.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24