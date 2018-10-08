Парфюм, отравивший студенток в Арске, покупали в местном магазине бытовой химии

СЕГОДНЯ 16:19 2018-10-08T16:19:12+03:00

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Следователи Татарстана продолжают расследование уголовного дела по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности". Напомним, в пятницу, 5 октября, в больницу попали 23 студентки Арского педагогического колледжа имени Тукая. Они почуствовали себя плохо после того, как одна из студенток распылила в учебном кабинете духи неизвестного происхождения.

Проведенное медицинское исследование показало, что возможной причиной недомогания студентов стала аллергическая реакция. Сейчас все уже выписаны из больницы. Отобранные у них анализы каких-либо патологий не выявили.

Прохли проверку и изъятые в колледже пробы воздуха. Они. полность соответствуют предъявляемым требованиям.

- Установлено, что незадолго до ЧП мать девушки приобрела парфюм в одном из магазинов бытовой химии в Арске, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

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