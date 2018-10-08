В Татарстане прогнозируют слабый дождь и усиление ветра до 23 м/с

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-08T15:57:17+03:00

Усиление ветра произойдет уже через считанные часы. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Ночью температура воздуха в некоторых районах опустится до нуля

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В ближайшие часы погода в Татарстане ухудшится еще больше. По даным синоптиков. Примерно в 18:00 8 октября серьезно усилится ветер. Порывы будут достигать 23 м/с. При этом, ветренная погода будет властвовать на территории республики до вторника, 9 октября.

Завтра в Татарстане, по данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер северо-западный: ночью 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с; днем 3-8 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью столбик термометра может опуститься до отметки в 0 градусов. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла.

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