2018-10-08T15:57:17+03:00
Общество

В Татарстане прогнозируют слабый дождь и усиление ветра до 23 м/с

Ночью температура воздуха в некоторых районах опустится до нуля
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Усиление ветра произойдет уже через считанные часы.Усиление ветра произойдет уже через считанные часы.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В ближайшие часы погода в Татарстане ухудшится еще больше. По даным синоптиков. Примерно в 18:00 8 октября серьезно усилится ветер. Порывы будут достигать 23 м/с. При этом, ветренная погода будет властвовать на территории республики до вторника, 9 октября.

Завтра в Татарстане, по данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер северо-западный: ночью 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с; днем 3-8 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью столбик термометра может опуститься до отметки в 0 градусов. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24