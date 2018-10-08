Школьники из Татарстана привезли золотые медали с Международной выставки юных изобретателей
Татарстанские школьники завоевали 3 из 12 золотых медалей с пятой Международной выставки юных изобретателей. Соревнования прошли в конце сентября на острове Бали, в Индонезии.
В общей сложности школьникам из Татарстана пришлось побороться за свои места с 300 ровесниками и студентами из 15 государств.
Среди золотых медалистов Татарстана проект "Волновая энергетическая установка : преобразование морских волн в электричество" ученицы 11 класса города Казани, проект "Устройство для контроля осанки" ученицы 8 класса города Набережные Челны и проект "Устройство для тушения огня с помощью эластинах капсул" ученика 10 класса города Зеленодольск.
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