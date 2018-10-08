В Нижнекамске упавшее дерево убило прохожего

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-08T15:46:40+03:00

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Трагедия произошла в Нижнекамске на улице Тукая возле дома №8. По небольшой аллее проходил мужчина, и на него упало дерево. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сейчас на месте работают все оперативные службы города. По данному факту СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку.

По прогнозам синоптков, в Татарстане в понедельник 8 октября ожидали сильный ветер порывами 12-18 метров в секунду. Пока неизвестно, что стало причиной падения дерева. Но местные жители рассказали "КП-Казань", что в омент трагедии шел дождь и был сильный ветер.

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