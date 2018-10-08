Баста и Евгений Стычкин записали ролики-обращения к жителями Казани

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-08T15:28:31+03:00

В нем артисты лично пригласили горожан посмотреть фильм "Клубаре", который выйдет в прокат 11 октября

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11 октября в России состоится премьера криминальной комедии "Клубаре". В связи с этим исполнители главных ролей - рэпер Баста и актер Евгений Стычкин - записали два ролика-обращения к жителям Казани.

Они пригласили горожан познакомиться с историей известного промоутера Артема, чья праздная жизнь заканчивается, когда на него объявляют охоту полицейские. К тому же парня ставят "на счетчик". Все это происходит в самое неподходящее время: Артем ввязался в большую аферу со строительством модного ночного клуба "Клубаре". Теперь его жизнь находится между тюрьмой, смертью и возможностью сорвать реальный джек-пот.

- В этом фильме будет все: юмор, приключения, погони, даже будет компьютерная графика, но вы ее не заметите, потому что она будет сделана виртуозно - обещает рэпер Баста.

Режиссером, продюсером и одним из сценаристов картины, нацеленной на совершеннолетнюю аудиторию, выступил Иван Курский.

Зрители также смогут увидеть в фильме Скриптонита, Михаила Богдасарова и Евгения Щербакова.