Баста и Евгений Стычкин записали ролики-обращения к жителями Казани
11 октября в России состоится премьера криминальной комедии "Клубаре". В связи с этим исполнители главных ролей - рэпер Баста и актер Евгений Стычкин - записали два ролика-обращения к жителям Казани.
Они пригласили горожан познакомиться с историей известного промоутера Артема, чья праздная жизнь заканчивается, когда на него объявляют охоту полицейские. К тому же парня ставят "на счетчик". Все это происходит в самое неподходящее время: Артем ввязался в большую аферу со строительством модного ночного клуба "Клубаре". Теперь его жизнь находится между тюрьмой, смертью и возможностью сорвать реальный джек-пот.
- В этом фильме будет все: юмор, приключения, погони, даже будет компьютерная графика, но вы ее не заметите, потому что она будет сделана виртуозно - обещает рэпер Баста.
Режиссером, продюсером и одним из сценаристов картины, нацеленной на совершеннолетнюю аудиторию, выступил Иван Курский.
Зрители также смогут увидеть в фильме Скриптонита, Михаила Богдасарова и Евгения Щербакова.