В Татарстане дуэль из-за сердца любимой закончилась поножовщиной - один погиб

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-08T14:56:59+03:00

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В деревне Большие Верези Арского района двое мужчин перепутали XXI век с XIX и решили по чести заслужить сердце одной возлюбленной.

Чтобы не выяснять отношения при даме, мужчины назначили встречу в безлюдном месте. Таким местом стал огород дачи одного из дуэлянтов. Мужчины встретились в назначенное время и сначала пытались договориться мирно. Обсуждение переросло в конфликт, затем в драку. Один из участников потасовки достал нож и нанес другому удары. Мужчина попытался добраться до своего автомобиля, чтобы самостоятельно доехать до медпункта.

5 октября рядом с автомобилем было найдено тело без признаков жизни, - сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Проверяется причастность к убийству родного брата подозреваемого. Оба мужчины сейчас задержаны.

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