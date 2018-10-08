В Татарстане мусоровоз насмерть сбил дворника

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-08T14:20:32+03:00

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Рано утром 8 октября 48-летняя дворничиха как обычно вышла подметать двор дома 70а на проспекте Химиков. Мусоровоз КАМАЗ в это же время планово приехал за заполненными мусорными контейнерами.

Двигаясь задним ходом, водитель грузовика не заметил женщину с метлой, стоявшую на обочине и совершил на нее наезд. О том, что под колесами машины оказалась женщина, он узнал, когда жильцы дома начали кричать и махать ему из окон, чтобы он остановил машину. Женщину несколько метров протащило по асфальту.

К приезду медиков и полиции она не подавала признаков жизни. С утра во дворе дома работают спенциалисты ГИБДД и полицейские.

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