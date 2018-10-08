Форум по государственно-частному партнерству обойдется Татарстану почти в 2,7 миллиона рублей
В конце осени текущего года в Казани должен пройти всероссийский форум по государственному-частному партнерству. На его организацию и проведение из бюджета Татарстана уже выделили 2, 7 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Целью проведения мероприятия организаторы называют популяризацию практик реализации в регионах России проектов по государственно-частному партнерству в спортивной среде и обмен опытом. А также закрепление за Татарстаном имиджа инновационной площадки для утверждения и внедрения передовых форм привлечения инвестиций в экономику регионов.
Согласно приложенным к заявке документам, в форуме примет участие как порядка 400 человек. Каждому из них по окончанию мероприятия будет вручен подарок, в состав которого войдет традиционное татарское блюдо чак-чак.
Во время мероприятия республика презентует реализованные по принципу государственно-частного партнерства проекты в спортивной среде.