2018-10-08T18:16:50+03:00
Экономика

Форум по государственно-частному партнерству обойдется Татарстану почти в 2,7 миллиона рублей

Целью мероприятия называют популяризацию практик реализации в регионах России проектов по государственно-частному партнерству в спортивной среде и обмен опытом
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Во время мероприятия республика презентует реализованные по принципу государственно-частного партнерства проекты в спортивной средеВо время мероприятия республика презентует реализованные по принципу государственно-частного партнерства проекты в спортивной средеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В конце осени текущего года в Казани должен пройти всероссийский форум по государственному-частному партнерству. На его организацию и проведение из бюджета Татарстана уже выделили 2, 7 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Целью проведения мероприятия организаторы называют популяризацию практик реализации в регионах России проектов по государственно-частному партнерству в спортивной среде и обмен опытом. А также закрепление за Татарстаном имиджа инновационной площадки для утверждения и внедрения передовых форм привлечения инвестиций в экономику регионов.

Согласно приложенным к заявке документам, в форуме примет участие как порядка 400 человек. Каждому из них по окончанию мероприятия будет вручен подарок, в состав которого войдет традиционное татарское блюдо чак-чак.

Во время мероприятия республика презентует реализованные по принципу государственно-частного партнерства проекты в спортивной среде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах таксист сбил насмерть на "зебре" 13-летнюю школьницу
Житель Набережных Челнов утверждает, что больница скорой медицинской помощи выбила ему два зуба
Казань и Екатеринбург на осенних каникулах свяжет дополнительный поезд
Казанцы смогут выбрать самый вкусный ресторан города
С 2019 по 2021 планируется "утяжеление" бюджета Татарстана
Форвард "Рубина" Азмун решил вернуться в сборную Ирана
В Татарстане автолюбительница сбила лося и после вылетела в кювет
Школьники из Татарстана привезли золотые медали с Международной выставки юных изобретателей
Парфюм, отравивший студенток в Арске, покупали в местном магазине бытовой химии
В Татарстане прогнозируют слабый дождь и усиление ветра до 23 м/с
В Сочи унесло в открытое море жителя Татарстана
Баста и Евгений Стычкин записали ролики-обращения к жителями Казани
В Нижнекамске упавшее дерево убило прохожего
В Татарстане дуэль из-за сердца любимой закончилась поножовщиной - один погиб
В Марий Эл спасатели вывели из тайги заблудившихся отца и семилетнего мальчика