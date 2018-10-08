В Марий Эл спасатели вывели из тайги заблудившихся отца и семилетнего мальчика
ЧП произошло в субботу, 6 октября, в Звениговском районе республики. В 14.40 в дежурную часть Марийской аварийно-спасательной службы сообщили, что в тайге возле деревни Иван-Беляк заблудились 32-летний мужчина и его семилетний сын.
Заблудившийся отец дозвонился до спасателей и сообщил, что они выехали из поселка Кугеси на своей автомашине, собирали грибы и заблудились.
На место поисковых работ выдвинулась оперативная группа Кокшайского аварийно-спасательного гарнизона в составе пяти человек.
В 16.50 мужчина с ребенком были найдены и доставлены до их автомобиля, сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы.
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