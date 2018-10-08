В Марий Эл спасатели вывели из тайги заблудившихся отца и семилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-08T14:44:00+03:00

Люди заблудились в лесу Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в субботу, 6 октября, в Звениговском районе республики. В 14.40 в дежурную часть Марийской аварийно-спасательной службы сообщили, что в тайге возле деревни Иван-Беляк заблудились 32-летний мужчина и его семилетний сын.

Заблудившийся отец дозвонился до спасателей и сообщил, что они выехали из поселка Кугеси на своей автомашине, собирали грибы и заблудились.

На место поисковых работ выдвинулась оперативная группа Кокшайского аварийно-спасательного гарнизона в составе пяти человек.

В 16.50 мужчина с ребенком были найдены и доставлены до их автомобиля, сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»