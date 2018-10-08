2018-10-08T14:44:00+03:00
Происшествия

В Марий Эл спасатели вывели из тайги заблудившихся отца и семилетнего мальчика

ЧП произошло в Звениговском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Люди заблудились в лесуЛюди заблудились в лесуФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

ЧП произошло в субботу, 6 октября, в Звениговском районе республики. В 14.40 в дежурную часть Марийской аварийно-спасательной службы сообщили, что в тайге возле деревни Иван-Беляк заблудились 32-летний мужчина и его семилетний сын.

Заблудившийся отец дозвонился до спасателей и сообщил, что они выехали из поселка Кугеси на своей автомашине, собирали грибы и заблудились.

На место поисковых работ выдвинулась оперативная группа Кокшайского аварийно-спасательного гарнизона в составе пяти человек.

В 16.50 мужчина с ребенком были найдены и доставлены до их автомобиля, сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24