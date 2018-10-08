На изготовление государственных наград Татарстана выделят 4,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-08T13:32:08+03:00

В общей сложности будет изготовлено 650 серебряных медалей и 300 серебряных нагрудных знака

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Из бюджета республики выделят 4,7 миллиона рублей для награждения выдающихся людей республики. Так, будет изготовлено порядка 950 государственных наград. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию все награды будут изготовлены из серебра 925 пробы. Так, исполнитель заявки будет должен поставить 500 медалей "За доблестных труд" с соответствующими удостоверениями, 294 нагрудных знака "Заслуженный работник", 2 знака, обеспечивающих звание "Народного артиста", 2 - "Народного художника" и 2 - "Народного поэта". Помимо этого, изготовлены будут 100 медалей орденов "За заслуги перед Республикой Татарстан" и 50 - "За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан".

Заявка должна быть выполнена не позднее конца текущего года. Ее исполнитель будет выявлен посредством аукциона 26 октября.

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