2018-10-08T13:21:20+03:00
Общество

На месте Северного вокзала в Казани появится стеклянный небоскреб

Проект находится на стадии утверждения
Искандер ЯРУЛЛИН
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После строительства железнодорожной скоростной магистрали «МоскваКазань» Северный вокзал на улице Воровского в Казани снесут, а на его месте появится тридцатиэтажная гостиница из стекла и бетона.

Здание может стать самой современной гостиницей в Республике

Здание может стать самой современной гостиницей в Республике

По словам архитектора ВСМ и президент Союза архитекторов России - Николая Шумакова, по замыслу авторов - гостиница и пересадочный узел, выполненный в современном стиле хай-тек станет мощной архитектурно-композиционной точкой всего микрорайона. Казанский вокзал будет самым красивым и крупным среди пяти вокзалов, где будет проходить высокоскоростная магистраль. Железнодорожные ворота имеют две наземные парковки на 194 и 126 машиномест, усовершенствованным выходом к станции метрополитена. Внутри комплекса будет все необходимое, чтобы с комфортом провести время.

В будущем железнодорожные пути хотят довести до Китая. А пока комплекс в столице Татарстана будет оставаться конечным и узловым пунктом маршрута. Сейчас проект находится на стадии утверждения. В будущем планируют снести промзону и в той же стилистике продолжить застройку ближайших улиц.

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