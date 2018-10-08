Мэрия Казани: На содержание центральной и исторической части Казани зимой потратим больше денег

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-08T13:55:02+03:00

В 2017 году снежными тротуарами были недовольны туристы. Фото: Евгения ГУСЕВА

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На прошлой неделе директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова жаловалась, что скользкие и заснеженные центральные улицы города подпортили репутацию города среди туристов. В этот понедельник председатель комитета врешнего благоустройства Игорь Куляжев сообщил что тарифы на содержание центральной и исторической части Казани этой зимой увеличатся на 30%.

- Это в среднем позволит привлечь на очистку тротуаров центральной части 50 человек и ужесточить требования к эксплуатирующим организациям, задействованным в очистке центральной части города, - сказал он на совещании.

По его словам, сложность работ объясняется плотной застройкой и узкими тротуарами.

- Спецтехника не может проехать в отличие от других районов города. Нужна ручная работа, а это всегда дороже, чем механизированная. Увеличение тарифа позволит привлечь людей и малую механизацию, - уточнил Куляжев.