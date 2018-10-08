2018-10-08T12:01:24+03:00
Общество

С начала 2018 года диспансеризацию прошли более 116 тысяч казанцев

Впервые горожан бесплатно обследовали на онкозаболевания
Юлия РЕВИНА
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Каких специалистов проходить, можно узнать в поликлинике или в страховой компанииКаких специалистов проходить, можно узнать в поликлинике или в страховой компанииФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие 8 месяцев 2018 года первый этап всеобщей диспансеризации прошли более 116 тысяч казанцев.

Впервые в этот раз бесплатно на онкозаболевания обследовались горожане в возрасте от 49 до 73 лет.

После же прохождения всех специалистов оказалось, что 60% жителей Казани имеют те или иные хронические заболевания. На первом месте проблемы с сердечно-сосудистой системой - 49,2%, на втором заболевания эндокринной системы - 16,4%.

Кроме того, было выявлено 1981 случай подозрений на злокачественные новообразования, которые в 126 случаях подтвердились. 71,4% (90 случая) заболеваний были выявлены на первой и второй стадиях.

- Какое обследование исходя из возраста нужно проходить, можно узнать в поликлиниках. С жалобами на качество осмотра нужно в первую очередь обращаться в страховую компанию по полису ОМС. Она гораздо быстрее решит вопросы, - заявляет начальник управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев.

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