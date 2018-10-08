В Казани после ДТП с микроавтобусом водитель одной из машин сбежал

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-08T11:10:15+03:00

По предварительным данным, виновным в аварии является именно сбежавший водитель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он оставил свой автомобиль и вместе с пассажиром скрылись в неизвестном направлении

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Авария с участием двух иномарок - легковушки " Volkswagen" и микроавтобуса "Toyota" произошла поздно вечером в воскресенье на улице Восстания. Там на перекрестке с улицами Васильченко-Кулахметова по принципу "домино" встретились иностранные автомобили - немецкий автомобиль врезался в микроавтобус, стоящий на светофоре.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, кроме самих автомобилей. Пока водитель микроавтобуса изучал повреждения своего автомобиля, предполагаемый виновник аварии и его пассажир сбежали.

- Сбежавший водитель оставил автомобиль открытым, ключи были в замке зажигания, - сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах. - Скорее всего, он был пьян, или уже лишен водительских прав, вот и не хотел встречаться с инспекторами ДПС.

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