2018-10-08T11:23:11+03:00
Туризм

Казань попала в топ-3 российских городов популярных для путешествий на середину осени

В среднем в столице Татарстана туристы готовы провести четыре дня
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Сервис Tvil.ru изучил бронирование отелей и гостиниц в российских городах на середину осени – с 1 по 31 октября, и составил свой рейтинг популярных мест для путешествий в это время.

Так, на первом месте оказался Санкт-Петербург. Здесь туристы готовы остаться дольше, чем в других городах, в среднем на пять дней. Потратив при этом на жилье больше 2 тысяч рублей в сутки. На втором месте Москва. Здесь путешественники в среднем проводят 3,5 дня и готовы потратить на проживание 3,4 тысячи рублей.

Замыкает топ-3 популярных городов Казань. Туристы готовы знакомиться с местными достопримечательностями в течение четырех дней и потратить на проживание меньше 2 тысяч рублей.

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