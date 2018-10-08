2018-10-08T10:49:37+03:00
Общество

6 октября в Казани на общегородской субботник пришли 300 горожан

Следующая осенняя уборка в столице Татарстана запланирована на 13 октября
Юлия РЕВИНА
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Массово будут убирать 7 площадок.Массово будут убирать 7 площадок.
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Казань продолжает готовиться к зиме. Общими усилиями горожане приводят в порядок город. Так, в прошедшую субботу, 6 октября, на уборку мусора вышли 300 человек. Субботник на территории парков “Черное озеро”, “Калейдоскоп”, “Континент”, “Сосновая роща”, в Лядском саду, сквере имени Аксенова и Дербышки.

Там не только убрали крупный бытовой мусор, помыли памятники, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, а также высадили деревья и кустарники. И, как оказалось, работа на этом еще не закончена.

- В эту субботу, 13 октября, приглашаем всех желающих присоединиться в Горкинско-Ометьевский лесу, парках имени Урицкого и имени Горького, Тинчурина, “Крылья советов”, парке “Победы” и на набережной озера Кабан. Начало субботника в 10.00, - сообщил директор дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров.

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