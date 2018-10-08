В Татарстане во время пожара погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-08T10:10:12+03:00

Во время пожара погиб мужчина Фото: Из материалов пресс-службы

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Возгорание частного кирпичного дома произошо 7 октября, в воскресенье, в деревне Бритвино Зеленодольского района республики. Пожар произошел на улице Большой Красной под утро, соседи заметили огонь только в 6.01, когда строение было изнутри уже полностью охвачено пламенем.

Они вызвали пожарных, и сами начали пытаться сбить огонь. Во время тушения огня пожарными было обнаружено тело 63-летнего пенсионера.

- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

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