2018-10-08T09:26:07+03:00
Общество

В Татарстане закрыта дорога к селу Габишево

Автомобилистов просят выбирать другие пути
Лика ИСАЕВА
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Проезд закрыт до 9 октябряПроезд закрыт до 9 октябряФото: Из материалов пресс-службы
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает автолюбителей, что в связи с ремонтом закрыта автодорога в Лаишевском муниципальном районе «Подъезд к селу Габишево» на участке от 0 километра по 1,3 километр. Закрытие временное, до 9 октября.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и выбирать объездые пути.

Для объезда предлагаются автомобильные дороги Песчаные Ковали-Орловка и «Казань-Боровое Матюшино»-Песчаные Ковали-«Столбище-Атабаево».

Схема объезда с установкой дорожных знаков согласована с УГИБДД МВД Татарстана.

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