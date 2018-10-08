В Татарстане закрыта дорога к селу Габишево

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-08T09:26:07+03:00

Проезд закрыт до 9 октября Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает автолюбителей, что в связи с ремонтом закрыта автодорога в Лаишевском муниципальном районе «Подъезд к селу Габишево» на участке от 0 километра по 1,3 километр. Закрытие временное, до 9 октября.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и выбирать объездые пути.

Для объезда предлагаются автомобильные дороги Песчаные Ковали-Орловка и «Казань-Боровое Матюшино»-Песчаные Ковали-«Столбище-Атабаево».

Схема объезда с установкой дорожных знаков согласована с УГИБДД МВД Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»