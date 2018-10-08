В Татарстане закрыта дорога к селу Габишево
Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает автолюбителей, что в связи с ремонтом закрыта автодорога в Лаишевском муниципальном районе «Подъезд к селу Габишево» на участке от 0 километра по 1,3 километр. Закрытие временное, до 9 октября.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и выбирать объездые пути.
Для объезда предлагаются автомобильные дороги Песчаные Ковали-Орловка и «Казань-Боровое Матюшино»-Песчаные Ковали-«Столбище-Атабаево».
Схема объезда с установкой дорожных знаков согласована с УГИБДД МВД Татарстана.
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