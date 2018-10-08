2018-10-08T09:41:30+03:00
Общество

В Казани без отопления остаются 13 многоквартирных домов

В некоторых из них даже не установили новые батареи
Юлия РЕВИНА
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Обеспечить теплом жильцов власти города обещают в течение этой недели.Обеспечить теплом жильцов власти города обещают в течение этой недели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы ЖКХ, Искандер Гиниятуллин во время "делового понедельника" отчитался, что в Казани отопление уже подано в 5669 домов, а это 99,8% жилищного многоквартирного фонда. По его словам, без тепла пока остаются 13 многовартирных домов.

- Там после завершения капитального ремонта выполняется подготовка к пуску тепла. Планируется завершить на этой неделе и подать тепло, - сказал он.

Между тем, как известно “КП-Казань”, в Ново-Савиновском районе коммунальщики далеки от завершения капитального ремонта на некоторых объектах. Если во многих домах Казани 1 октября подавали тепло, то в одном из домов по улице Апастовской батареи только срезали.

Также Гиниятуллин напомнил, что в районных администрациях действуют горячие линии по вопросам отопления. Также “горячая линия” работает в комитете ЖКХ: 590-26-22, 590-26-23.

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