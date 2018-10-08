2018-10-08T09:12:33+03:00
Происшествия

В Татарстане в аварии с грузовиком Ани Лорак погибли два человека

ДТП произошло на трассе М7
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Авария с участием иномарки "Ауди" и многотонной фуры "Вольво" произошла на 919 километре федеральной автодороги М7 "Москва-Уфа" в Рыбно-Слободском районе республики. По предварительным данным, водитель легковушки двигался по трассе с превышением безопасной скорости, совершал обгоны по ходу движения, и в результате не успел свернуть, когда оказался на встречке перед грузовиком.

Во время лобового столкновения водитель "Ауди" и его пассажир погибли на месте - после столкновения легковушка загорелась.

Фургон грузовика перевозил концертное оборудование певицы Ани Лорак.

На месте работали сотрудники МЧС и УГИБДД МВД Татарстана.

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