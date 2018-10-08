Дорожные службы Казани перейдут на зимний режим с 15 октября

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-08T08:51:48+03:00

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Дорожные службы Казани, не смотря на теплую осеннюю погоду, уже готовы работать в зимнем режиме. На сезонный режим с круглосуточным дежурством обслуживающие организации перейдут 15 октября. При этом дежурить будет необходимое число спецтехники, подчеркнули на "деловом понедельнике" в мэрии города.

В этом году за состоянием муниципальных и республиканских дорог общей площадью свыше 21 миллионов квадратных метров будут следить 567 единиц спецтехники и 650 дорожных рабочих. Сейчас 80% техники уже готовы к работе в зимних условиях, остальные пока работают в летнем режиме.

На случай резкого ухудшения погоды в Казани будет введен оперативный план "Буран", что позволит в короткий срок увеличить число снегоуборочной техники до 1000 единиц.

Как отметили в мэрии города, итоговую готовность дорожных служб в зимних условиях проверит межведомственная комиссия в период с 10 по 15 октября.

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