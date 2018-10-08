2018-10-08T08:33:55+03:00
Общество

Муфтий Татарстана пробежал Казанский полумарафон

Соревнования прошли в воскресенье, 7 октября
Лика ИСАЕВА
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Финиш муфтия ТатарстанаФиниш муфтия ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы
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В воскресенье, 7 октября, со стадиона "Казань Арена" стартовали почти 600 спортсменов со всей России, которые решили принять участие в Казанском полумарафоне. Финиш был там же, на стадионе, все участники должны были преодолеть дистанцию в 21,1 километр.

Вместе с профессиональными спортсменами бежали члены корпоративной лиги, поклонники легкой атлетики, простые любители спорта и здорового образа жизни.

Среди участников был и муфтий Татарстана. Камиль хазрат Самигуллин пробежал 21,1 километр за 2 часа 15 минут. На финише татарстанского муфтия встречали болельщики из числа мусульманской молодёжи и казанских имамов.

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