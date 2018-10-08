В центре Казани построили баррикады и были слышны выстрелы

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-08T10:30:12+03:00

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В пятницу улицу Кремлевская в районе КФУ перекрыли для автомобилей и пешеходов. На улицу вывалили несколько КАМАЗов опилок с землей, окна Национальной библиотеки заколотили досками. На улицу пригнали ретро-автомобили и развели костры. Так съемочная группа 8-серийного фильма «Зулейха» воссоздает Казань начала 1917 года.

В кадр попала лишь часть улицы - другая ее часть с Воскресенским Собором, на месте которого сейчас институт химии КФУ будет воссоздана с помощью графики. В кадре на пятиметровых растяжках появится «продолжение» улицы, каким оно было более ста дет назад.

На огромной "Зеленке" в кадре появится старая Казань

В выходные на Кремлевской снимали эпизоды гражданской войны с перестрелкой, захватом пленных и расстрелом. В центре города можно было встретить актеров массовки с кровоподтеками и в мешковатых костюмах.

Также сьемки пройдут и в доме-музее Арбузовых. Движение на участке от Университетской до Астрономической будет перекрыто 10 октября.

А в начале декабря ради фильма улицу Кремлевская несколько дней не будут чистить от снега.