2018-10-08T12:44:18+03:00
Дом. Семья

По центру Казани разгуливала цапля

Рыбаки увидели редкую птицу на озере Кабан
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Необычного пернатого обитателя в озере Кабан первыми приметили рыбаки. Птица с длинными лапами и шеей стоя на останках старого пирса пыталась ловить рыбу. После чего спряталась в камышах со стороны улицы Хади Такташ.

Цапля - парное животное. Рыбаки считают, вероятно, она отбилась от стаи и ждет следующий косяк.

Не исключено что она травмирована и не сможет самостоятельно улететь на юг. Ведь очевидцы рассказывают, что не видели эту птицу в полете. В случае если цапля все-таки не сможет улететь - ее ожидает смерть от холода. Ведь она очень теплолюбивая и не сможет пережить первые заморозки.

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