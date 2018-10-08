По центру Казани разгуливала цапля

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-08T12:44:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычного пернатого обитателя в озере Кабан первыми приметили рыбаки. Птица с длинными лапами и шеей стоя на останках старого пирса пыталась ловить рыбу. После чего спряталась в камышах со стороны улицы Хади Такташ.

Цапля - парное животное. Рыбаки считают, вероятно, она отбилась от стаи и ждет следующий косяк.

Не исключено что она травмирована и не сможет самостоятельно улететь на юг. Ведь очевидцы рассказывают, что не видели эту птицу в полете. В случае если цапля все-таки не сможет улететь - ее ожидает смерть от холода. Ведь она очень теплолюбивая и не сможет пережить первые заморозки.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»