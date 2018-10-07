Татарский театр кукол подготовил новый спектакль "Принцесса Крапинка"

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-07T17:50:00+03:00

Театр подготовил новый спектакль для детей Фото: Из материалов пресс-службы

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19, 20 октября в Татарском государственном театре кукол «Экият» состоится премьера спектакля «Принцесса Крапинка». Он создан по мотивам сказок голландской писательницы А. Шмидт, инсценировка Эльвиры Гилемханова.

Спектакль непременно удивит вас своей необычной сценографией. Завораживающие красотой и атмосферностью декорации, очаровательные куклы, интересный сюжет, красивое музыкальное сопровождение — все это станет составляющими успеха постановки. Для детей эта кукольная сказка — настоящая встреча с волшебством, интересное и запоминающееся приключение. Спектакль рассчитан для детей с трех лет.

– Эта уже вторая постановка Эльвиры Гилемхановой как режиссера,– сообщает пресс-служба театра. В прошлом сезоне она поставила спектакль для самых маленьких «Идет Коза рогатая» М.Протасовой.

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