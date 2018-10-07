В Казани продолжается подготовка к Качаловскому театральному фестивалю

СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-07T15:38:12+03:00

Спектакль будет показан в рамках Качаловского театрального фестиваля Фото: Из материалов пресс-службы

9 и 10 октября состоится первый спектакль в рамках фестиваля

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Уже 9 и 10 октября казанцы и гости столицы смогут увидеть первый спектакль в рамках I Качаловского театрального фестиваля. Это будет постановка Юрия Бутусова "Город. Женитьба. Гоголь", которую привезет Театр Ленсовета из Санкт-Петербурга.

Есть ли в отечественном классическом репертуаре комедия более востребованная, чем гоголевская «Женитьба»? Разве что его же «Ревизор». Эти шедевры драматургии любят и режиссёры, и актёры, и зрители, это было многократно доказано на сценических подмостках, начиная с 1842 года. Режиссёр Юрий Бутусов вместе с замечательными артистами сочиняет щемящую петербургскую историю про одиночество, поиски счастья, невозможность воплощения мечты. Таинственный мистический неприкаянный город становится одним из главных действующих лиц спектакля.

В главных ролях: Анна Ковальчук, Сергей Мигицко, Евгений Филатов, Александр Новиков.

У читателей "КП-Казань" еще есть шансы увидеть Анну Ковальчук на казанской сцене, приобретя билеты.

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