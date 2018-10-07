В Чувашии легковушка вылетела с трассы М7 и загорелась, погиб водитель

СЕГОДНЯ 14:52 2018-10-07T14:56:17+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

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Авария с участием "четырнадцатой" произошла в субботу, 6 октября, в 17.18 в Моргаушско районе респблики возле деревни Юнгапоси.

Все запечатлели камера видеорегистратора встречного автомобиля. На большой скорости на трассе М7 пытался вписаться в поворот ВАЗ-2114. Автомобиль вылетел в кювет, ударился о плакат, установленный в поле, и загорелся. Водитель не успел покинуть салон легковушки и погиб.

Очевидцы бросились к нему на помощь, но спасти молодого человека не смогли. На месте трагедии работали спасатели и сотрудники МВД Чувашии.

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