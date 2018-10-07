В Татарстане произошло два смертельных случая на воде

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-07T13:44:37+03:00

Сазу двух утонувших в реках мужчин нашли в субботу 6 октября Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Сразу две трагические гибели пенсионеров на воде произошли в республике в субботу, 6 октября. В 13.30 в Тукаевском районе республики в реке Ик вблизи деревни Биюган обнаружили тело 69-летнего мужчины. Спасатели извлекли его и передали сотрудникам правоохранительных органов.

В 16.20 в Советском районе Казани в реке Нокса вблизи дома №210 на Проспекте Победы, обнаружили тело 71-летнего мужчины. Его останки поднимали на берег спасатели МЧС Татарстана. Они и передали его следственно-оперативной группе.

Причины происшествий устанавливаются.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»