2018-10-07T13:44:37+03:00
Происшествия

В Татарстане произошло два смертельных случая на воде

Подробности происшествия устанавливаются
Лика ИСАЕВА
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Сазу двух утонувших в реках мужчин нашли в субботу 6 октябряСазу двух утонувших в реках мужчин нашли в субботу 6 октябряФото: Из материалов пресс-службы
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Сразу две трагические гибели пенсионеров на воде произошли в республике в субботу, 6 октября. В 13.30 в Тукаевском районе республики в реке Ик вблизи деревни Биюган обнаружили тело 69-летнего мужчины. Спасатели извлекли его и передали сотрудникам правоохранительных органов.

В 16.20 в Советском районе Казани в реке Нокса вблизи дома №210 на Проспекте Победы, обнаружили тело 71-летнего мужчины. Его останки поднимали на берег спасатели МЧС Татарстана. Они и передали его следственно-оперативной группе.

Причины происшествий устанавливаются.

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