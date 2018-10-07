Рустам Минниханов побывал в крупнейшем научном институте Японии
Рустам Минниханов в рамках рабочего визита посетил крупнейший институт физико-химических исследований «Рикен», рсположенный в городе Кобе Японии. «Рикен» (от японского Рикагаку Кенкюшо – Институт физико-химических исследований) – крупнейший естественнонаучный институт Японии, основан в 1917 году. В настоящее время – независимая научная организация, объединяющая свыше 3 000 научных работников из разных стран мира, которые ведут исследования в 18 институтах и центрах, расположенных в 9 мини-академия наук.
В ходе презентации представители университета провели для членов делегации РТ общую презентацию Университета «Рикен».
Президент Татарстана и члены делегации осмотрели лабораторию регенеративной медицины, где им была продемонстрирована технология ремоделизации с использованием 3-d ткани глаза, а также лабораторию по использованию высокоточного робота для медицинских манипуляций, сообщает пресс-служба президента РТ.
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