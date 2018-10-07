В Татарстане фура снесла "буханку" дорожных рабочих, пострадал один человек

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-07T11:38:22+03:00

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Авария с участием грузовика "Мерседес" и УАЗа-"буханки" произошла днем 6 октября в Мамадышском районе республики. По предварительным данным, грузовая фура "Мерседес" на большой скорости буквально снесла с дороги УАЗ дорожной службы, припаркованный на обочине. После столкновения "буханка" перевернулась.

Водитель отечественного внедорожника получил травмы головы и переломы ребер. На автомашине "скорой помощи" он доставлен в ближайшую больницу. Больше пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

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