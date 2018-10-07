В Татарстане во время пожара погибла пенсионерка
Пожар в частном одноэтажном доме в Лениногорске произошел в субботу, 6 октября, в 9.36 на улице Мурзина. Когда возгорание обнаружили, то огонь уже охватил большу часть дома размерами шесть на восемь метров.
Во время тушения пожара пострадал 56-летний мужчина. С ожогами рук 2-3 степени он госпитализирован.
Во время разбора завалов обнаружили тело 88-летней хозяйки дома.
- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана. - Это привело к короткому замыканию и возникновению огня.
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