В Татарстане во время пожара погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-07T10:19:57+03:00

В огне погибла пенсионерка Фото: Из материалов пресс-службы

В больницу доставлен с ожогами мужчина

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Пожар в частном одноэтажном доме в Лениногорске произошел в субботу, 6 октября, в 9.36 на улице Мурзина. Когда возгорание обнаружили, то огонь уже охватил большу часть дома размерами шесть на восемь метров.

Во время тушения пожара пострадал 56-летний мужчина. С ожогами рук 2-3 степени он госпитализирован.

Во время разбора завалов обнаружили тело 88-летней хозяйки дома.

- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана. - Это привело к короткому замыканию и возникновению огня.

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