В Татарстане зек сознался, где спрятал крупную партию наркотиков
В ИК-5 отбывает свое наказание уроженец Чистопольского района, который решил встать на путь исправления. Он написал заявление и добровольно выдал крупную партию наркотиков. На место, где были еще в 2014 году спрятаны наркотические вещества, выехали сотрудники полиции и УФСИН Татарстана. На чердаке частной бани в Менделеевске обнаружили сверток, в котором было 150 грамм запрещенного к свободному обороту вещества.
Мужчина рассказал, что приобрел эту партию для себя, но по оперативным данным, половину должны были переправить как раз в ИК-5, куда вскоре и попал сам "собственник".
- В УФСИН Татарстана по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»