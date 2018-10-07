2018-10-07T08:18:17+03:00
Происшествия

В Татарстане зек сознался, где спрятал крупную партию наркотиков

150 грамм синтетического вещества изъяли в Менделеевске
Лика ИСАЕВА
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Запрещенные вещества изъяли сотрудники УФСИН и МВД ТатарстанаЗапрещенные вещества изъяли сотрудники УФСИН и МВД ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы
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В ИК-5 отбывает свое наказание уроженец Чистопольского района, который решил встать на путь исправления. Он написал заявление и добровольно выдал крупную партию наркотиков. На место, где были еще в 2014 году спрятаны наркотические вещества, выехали сотрудники полиции и УФСИН Татарстана. На чердаке частной бани в Менделеевске обнаружили сверток, в котором было 150 грамм запрещенного к свободному обороту вещества.

Мужчина рассказал, что приобрел эту партию для себя, но по оперативным данным, половину должны были переправить как раз в ИК-5, куда вскоре и попал сам "собственник".

- В УФСИН Татарстана по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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