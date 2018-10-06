2018-10-06T18:36:15+03:00
Общество

В первый рабочий день кассир попыталась обокрасть магазин в Казани

Девушку задержали и вызвали полицию
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Rus.postimees.eeФото: Rus.postimees.ee
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В магазине на улице Ленинградская задержали 22-летнюю девушку, которая отработала кассиром всего один. По правилам - после рабочего дня охранник проверяет личные вещи сотрудников. Об этой процедуре девушка просто не знала.

В сумке у нее нашли канцтовары и косметику на сумму 2155 рублей. По словам сотрудников магазина - кражи среди покупателей не редкость, а собственные сотрудники воруют не так часто. Как выяснилось, деньги у девушки были.

Охрана была вынуждена вызвать полицию, девушка позвонила своей матери. Администрация решила не писать заявление в полицию. Девушка написала объяснительное письмо. Мать предложила оплатить двойную сумму кражи, чтобы ее дочь отпустили.

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