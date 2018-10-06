В Татарстане кота в мешке выбросили из окна чтобы он забыл дорогу домой

СЕГОДНЯ 17:43 2018-10-06T17:43:58+03:00

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5 сентября в поселке ЗЯБ в Набережных Челнах ученики кадетской школы "Калкан" нашли окровавленный мешок. В нем был искалеченный рыжий кот. Ребята предположили, что животное выбросили из окна пятиэтажного дома, расположенного поблизости.

Школьники сразу начали решать – как помочь животному. Стали звонить волонтерам и в ветеринарную клинику. В этот момент к ним подошли два сильно выпивших мужчины и начали требовать вернуть их кота.

– По их словам, кот жил у них несколько лет. Содержать животное они больше не хотят. Несколько раз кота уже увозили в соседний район, но он всегда возвращался домой.

Предыдущие животные в отличие от этого - не смогли найти обратную дорогу. А их было пять или шесть. Именно за свою преданность кот и поплатился, - рассказал очевидец Николай Золотов.

Кадеты решили наказать живодеров и вызвали полицию. Но в течение двух часов на вызов так никто и не приехал. Мужчины ушли в неизвестном направлении. Кот направился в сторону дома, из которого его выбросили.