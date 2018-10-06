Массовой дракой завершился Чемпионат России по борьбе на поясах в Татарстане

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-06T17:14:35+03:00

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Массовая драка произошла во время Чемпионата России по борьбе на поясах, который с 4 по 7 октября проходит в Заинске.

По словам очевидцев, драка в спортивном комплексе началась между участниками из Карачаево-Черкесии и Калмыкии.

Сначала два молодых человека кричали друг на друга и толкались. Поддержать их вышли представители из их делегации. Потасовка переросла в массовую. Судьи соревнований, которые решили разнять дерущихся не смогли исправить ситуацию.

В финале драки, когда в ней участвовало уже более двадцати человек, в ход пошли ноги. На кадрах видео, которое сняли очевидцы, видно, что у одного из участников драки кровь на лице, а с трибун доносятся крики «Врача! Врача!»

В результате потасовки одному из спортсменов все-таки понадобилась медицинская помощь. Имена нарушителей порядка организаторы назвать отказались. Обоих участников дискваолифицировали с соревнваний.

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