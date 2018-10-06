2018-10-06T15:01:51+03:00
Происшествия

В казанском депо сгорел трамвай за 20 миллионов рублей

Вагон выгорел за считанные минуты
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Вечером 5 октября в казанском трамвайном депо на Сибирском тракте загорелся трамвай.

По данным МЧС огонь мгновенно распространился на 70 квадратных метров. На место возгорания сразу приехали 6 единиц техники и 19 пожарных.

Не смотря на то что с момента возгорания до полного тушения прошло около получаса - трамвай выгорел полностью. По словам очевидцев огонь распространился мгновенно и в первые минуты было понятно, что трамвай не спасти.

- Загорелся длинный трамвай № 1303. В депо таких 20 стоит с номерами. Они новые, но не ездят никогда на линии. Стоимость одного такого трамвая около 20 миллионов рублей, -рассказал очевидец.

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